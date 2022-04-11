Пермь, , 20:14 — REGNUM В Перми двоих подростков заставили пить воду из лужи. Об этом говорится в паблике «Пермь Активная» в социальной сети «ВКонтакте».

Лужа

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Как пишет Накануне.ru, один такой инцидент произошёл возле школы №108. Обидчик, тоже подросток, подвёл жертву к водоему и заставил пить. До этого пострадавший был избит.

По словам очевидцев, пострадавший ранее так поступил с 12-летней девочкой. В полиции журналистам сообщили, что участники произошедшего установлены и проводится проверка.