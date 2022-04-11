Симферополь, , 20:13 — REGNUM Высокий — «жёлтый» — уровень террористической опасности введен на территории ряда муниципалитетов Республики Крым с 20:00 11 апреля, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что мера носит исключительно профилактический характер, обстановка в регионе спокойная.

Режим будет действовать 15 суток, до 20:00 26 апреля.

«Информация об отмене высокого «желтого» уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокий вровень террористической опасности был введён в Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областях.