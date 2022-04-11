София, , 20:10 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Болгарии официально зарегистрировано 256 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 30% меньше средних показателей прошлой недели. Об этом 11 апреля сообщает БТВ.

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Как утверждают медики, уровень заболеваемости снижается практически во всех регионах страны, включая крупные города. При этом давать прогнозы развития ситуации эксперты отказываются. Сообщается о смерти восьми человек.

По состоянию на 11 апреля общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,15 млн. Из них умерло 36 700 пациентов.