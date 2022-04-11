Подгорица, 11 апреля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Министерство финансов и социального обеспечения Черногории объявило, что основатель криптовалюты Ethereum и один из крупнейших экспертов в области технологии блокчейна Виталий (Виталик) Бутерин получил гражданство Черногории.

Romanpoet Виталик Бутерин

Утверждается, что Бутерин получил черногорское гражданство путем приема по предложению премьер-министра Здравко Кривокапича, а также после инициативы министра финансов и социального обеспечения Милойко Спайича и мнения этого ведомства.

«Министр внутренних дел Сергей Секулович, признавая важность этой инициативы, принял решение о принятии Виталика Бутерина в гражданство Черногории по предложению премьер-министра, и сегодня ему был вручен паспорт Черногории», — говорится в сообщении от 11 апреля 2022 года.

В ведомстве напомнили, что по приглашению Спайича в Черногории находилась группа мировых экспертов в области криптоиндустрии.

«Сотрудничество с ними имеет особое значение для содействия развитию экономики Черногории, привлечения инвестиций и создания высокооплачиваемых рабочих мест в этой отрасли», — говорится в заявлении.

Как было объявлено, Бутерин, как самая известная персона в этой отрасли, будет способствовать дальнейшему продвижению Черногории и общему развитию криптоиндустрии в стране.

«Черногория работает над созданием законодательной базы, которая позволит наилучшим образом использовать эту технологию и будет способствовать росту валового внутреннего продукта», — говорится в заявлении.