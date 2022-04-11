Нижний Новгород, , 20:08 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 апреля с начала пандемии провели 5 719 646 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 191,5 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5132 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 11 апреля сократился и составил 20%. Коэффициент распространения инфекции несколько увеичился, он составил 0,83.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 771 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 396 815 человек на утро 11 апреля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 56 жителей области, накануне в больницы попали 47 человек.