Нижний Новгород, 11 апреля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 771 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 396 815 человек на утро 11 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 56 жителей области, накануне в больницы попали 47 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 412 511 случаев заражения коронавирусом, из них 344 – за минувшие сутки. 11 401 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, четыре летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались трое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки с 7 на 8 апреля были госпитализированы в ковидные стационары 98 жителей области, днем ранее в больницы попал 41 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 411 405 случаев заражения коронавирусом, из них 403 – за указанный день.