Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM Власти приграничной с Донбассом Ростовской области не планируют вводить «жёлтый», то есть повышенный, уровень террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 11 апреля.

Здание Правительства Ростовской области Donland.ru

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«Не будет вводиться режим такой в Ростовской области», — цитирует ТАСС собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режимы повышенной террористической опасности ввели главы Воронежской, Курской, Брянской областей, Краснодарского края, Крыма.