Москва, 11 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Эльдар Джарахов поделился клипом на сингл «Вокзал». Публикация ролика состоялась 11 апреля.

Скриншот YouTube Эльдар Джарахов

По сюжету видео, музыкант отправляется в поездку на необычном поезде, рассказывая о неопределённости в любовных отношениях. Режиссёром работы выступил Семён Багиров.

Напомним, что 17 марта 2022 года Эльдар Джарахов выпустил новый альбом под названием «Лёгкий способ бросить любить». Пластинка включила в себя 20 треков, частью из которых стали совместные работы с популярными артистами.