Ярославль, , 20:32 — REGNUM Уголовное дело депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева передано в суд. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Роман Фомичев Duma.yar.ru

В деле 45-летнего Романа Фомичёва два эпизода. Первый относится к событиям рубежа 2017 и 2018 годов. По версии следствия депутат выступал посредником во взятке заместителю руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову.

«По версии следствия, в декабре 2017 года — январе 2018, обвиняемый в качестве посредника передал должностному лицу аппарата Правительства региона от директора строительной организации взятку в размере чуть менее полутора миллионов рублей. Денежные средства передавались за оказание содействия в заключении государственного контракта на приобретение на территории г. Ярославля 30 квартир в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и своевременной оплаты по нему», — рассказали о деталях первого случая в прокуратуре Ярославской области.

По второму эпизоду Фомичев обвиняется в даче взяток, следствие считает, что он передавал деньги заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву.

«В декабре 2018 года и июле-августе 2019 года, действуя от имени подконтрольного ему ООО «Выбор», осуществлявшего строительство многоквартирных жилых домов, обвиняемый дал взятки в сумме свыше 13,6 млн. рублей и четырех дорогостоящих телефонов заместителю директора регионального Департамента имущественных и земельных отношений за оказание содействия в заключении государственных контрактов на приобретение в собственность области квартир для обеспечения детей-сирот и оплате по ним», — пояснили в прокуратуре.

Сейчас Роман Фомичев продолжает находиться под домашним арестом. Его дело рассмотрит Кировский районный суд.

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