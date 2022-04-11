Москва, 11 апреля 2022, 20:00 — REGNUM Заглублённый командный пункт украинской группировки, действующей в Донбассе, уничтожен ударом ракетного комплекса «Кинжал», сообщил вечером 11 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Командный пункт укронацистов был расположен возле населённого пункта Часов Яр.
«Днем 11 апреля в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе», — сказал Конашенков.
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