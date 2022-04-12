Приштина, Сербия, 12 апреля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 апреля опубликовал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что Косово «присоединилось к демократическому фронту, наращивая санкции в отношении РФ».

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул чрезвычайную важность европейской солидарности на фоне украинского кризиса.

Политик также заявил, что Косово готово принять на своей территории 5 тысяч беженцев с Украины и выделило фонды гуманитарной помощи для Украины.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, одной из целей которой также названо освобождение и защита ДНР и ЛНР.