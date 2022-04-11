Москва, 11 апреля 2022, 19:54 — REGNUM Пресненский суд обязал футболиста Павла Мамаева ежемесячно до совершеннолетия его дочери выплачивать треть от заработка в качестве алиментов. Об этом 11 апреля сообщил «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, размер доходов футболиста на заседании не огласили, так как оно было закрытым. По решению суда, дочь Павла и Аланы Мамевых останется жить с матерью.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая супруга Мамаева и бывшая подруга его первой жены Надежда Санько беременна. Об этом она сообщила в начале апреля 2022 года в своих соцсетях.
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