Москва, 11 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Пресненский суд обязал футболиста Павла Мамаева ежемесячно до совершеннолетия его дочери выплачивать треть от заработка в качестве алиментов. Об этом 11 апреля сообщил «Московский комсомолец».

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Как отмечает издание, размер доходов футболиста на заседании не огласили, так как оно было закрытым. По решению суда, дочь Павла и Аланы Мамевых останется жить с матерью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая супруга Мамаева и бывшая подруга его первой жены Надежда Санько беременна. Об этом она сообщила в начале апреля 2022 года в своих соцсетях.