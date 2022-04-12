Москва, , 00:01 — REGNUM Полет старшего лейтенанта Юрия Гагарина в космос, приземлившегося уже майором по личному распоряжению Хрущева, вдохновил скульпторов, художников, создателей стрит-арта и монументалистов на самые необычные и интересные формы мемориального искусства. Свет, исходящий от Гагарина как личности, значимость первого полета в космос для жителей земли и обаятельная улыбка сделали первого космонавта русским номер один по количеству памятников, установленных в мире. Только за последние 10 лет открыто более 60 памятников Гагарину: от Нигерии до Израиля, от Лондона до Сейшельских островов.

Юрий Гагарин

Согласно статистике, подавляющее большинство памятников были открыты 12 апреля, значительная их часть — в 2011 году, поскольку были приурочены к полувековому юбилею полета человека в Космос, и только треть памятников связана с реальными событиями в жизни космонавта, но для поклонников именно они имеют особую ценность.

Петербург

Ленинград в биографии Юрия Гагарина занимает особенное место. Во-первых, его дед по материнской линии работал на Путиловском заводе. Семья снимала дом за Нарвской заставой, а когда в 1918 году Тимофей Матвеев заболел, все вынужденно переехали в деревню на Смоленщине, где мама будущего космонавта вышла замуж за плотника Алексея Гагарина. У самого Гагарина знакомство с городом состоялось в феврале 1955 года. Как лучший студент Саратовского индустриального техникума он мог выбирать место прохождения практики, и Юрий в память о семейных корнях выбрал ленинградский завод «Вулкан», предпочтя его заводу им. Войкова в Москве.

В то время завод «Вулкан» располагался на Петроградской стороне. Гагарин вел занятия для воспитанников 52-го училища, действующего при заводе, обучал литейному делу. Он хорошо чертил, рассчитывал литниковую систему, умел работать с расплавленным металлом. Молодой специалист на месте практики произвел на всех хорошее впечатление и его даже звали на завод после учебы продолжать карьеру формовщика-литейщика, на что будущий космонавт лаконично ответил «Постараюсь», в то время он уже занимался в саратовском аэроклубе и мечтал об авиации. По возвращении из космоса Гагарин несколько раз посетил «Вулкан», где ему были рады, литейщики гордились, что парень именно их профессии покорил космос.

В 2011 году на корпусе завода установили мемориальную доску с изображением улыбающегося космонавта. Несмотря на то, что сам завод был закрыт в 1996 году, в одном из его корпусов продолжают работу подразделения холдинга GS Group, отечественного разработчика и производителя электроники и микроэлектроники. Открытие было посвящено 50-летию со дня первого полета в космос. В 2021 году доску обновили и установили на отдельном гранитном постаменте.

Мемориальная доска Ю.А .Гагарину в Санкт-Петербурге Dunaeww

В Петербурге расположено и одно из самых первых посвящений подвигу Гагарина, созданное и установленное еще при его жизни. Речь о панно по эскизам художницы Валентины Аноповой на брандмауэре дома по Боткинской улице. Мозаика «Человек и космос занимает» 100 квадратных метров, на ней Юрий Гагарин парит над космическом пространством, сложенном художницей из знаков зодиака.

Мурманск

Если в Петербурге космонавт был на практике, то в Мурманской области он проходил военную службу на Северном флоте. Будущий первый космонавт служил в 169-м истребительном авиационном полку, дислоцировавшемся в поселке Корзуново. Он прослужил на Севере два года. В честь этого события в поселке Сафоново в 2011 году была открыта мемориальная доска. Есть мемориал летчику и в самом Мурманске — на проспекте Героев-Североморцев, принадлежностью к которым гордился Гагарин.

Мемориальная доска Ю.А. Гагарину, п. Сафоново, Мурманск

Калуга-Хьюстон-Монпелье

У калужского памятника Юрию Гагарину, спроектированного Алексеем Леоновым, тезкой второго известного космонавта, удивительная судьба. Жизнерадостный и неформальный Гагарин, обращенный взглядом и руками к небу, так понравился публике, что его копии вскоре появились в Хьюстоне (США) и Монпелье (Франция). Калугу космонавт посещал четыре раза, кроме памятника, о подвиге космонавта напоминает улица, названная в его честь, и скульптурная композиция памятника 600-летия Калуги. Кстати, памятник установлен на углу улиц Королева и Гоголя.

Памятник Ю.А. Гагарину в Калуге Dmitry Rozhkov

Смоленская область

Смоленская область лидирует по количеству памятников, музеев, памятных досок и улиц, названных в честь Гагарина. Даже город Гжатск, где родился и вырос будущий космонавт, был переименован в Гагарин. Смоляне любят и гордятся своим земляком, именно здесь был установлен бюст к 40-летию космонавта, с фотографической точностью отражающий его образ.

Памятник Ю.А. Гагарину в Гагарине Yurrik907

Лондон

В Лондоне спроектировали скульптуру высотой 3 метра 65 сантиметров, изображающую космонавта в полный рост. Гагарин в скафандре, но без шлема. Памятник установлен на постаменте, выполненном в форме планеты, которую обвивает лента, символизирующая орбиту. Фигура Гагарина словно шагает по этой ленте-орбите в сторону Букингемского дворца, где его чествовали королевские особы вскоре после полета 14 июля 1961 года.

Памятник Ю.А. Гагарину в Лондоне Incabell

Харьков

Один из самых оригинальных памятников Гагарину установлен в Харькове, фигура космонавта в натуральный рост спускается по лестнице торгового центра. Первоначально памятник был установлен на лестнице гипермаркета «МКС» в 2001 году, но через 9 лет компания обанкротилась, и статуя была перенесен в торговый центр, расположенный по проспекту, названному в честь космонавта. Горожане иногда называют памятник «Ничего не купил». Кстати, именно в Харькове нарисовали портрет космонавта, признанного книгой Гиннеса самым большим граффити в Украине. Высота рисованного портрета 35,25 м, ширина — 12,81 м, площадь — 451,55 кв. м. Портрет нарисован на торце 12-этажного дома.

Памятник Ю.А. Гагарину в Харькове Avaness

Казахстан

В Алматы создали самый неформальный и близкий к прохожим памятник. Несмотря на скрытое за скафандром лицо космонавта, он стал одной из самых притягательных достопримечательностей города. Кажется, что можно сесть на лавочку рядом, рассказать космонавту о своих проблемах, и получить нужную реакцию, все зависит от воображения человека, решившего поговорить с памятником.

Памятник Ю.А. Гагарину в Алматы Gov.kz

Таганрог

Еще один памятник сидящему Гагарину установлен в Таганроге: там первый космонавт изображен вместе с Сергеем Королевым на скамеечке. Интересно, что на памятнике Юрий Алексеевич выше главного конструктора, вопреки исторической достоверности. Сегодня выпускники радиотехнического университета по традиции фотографируются возле монумента на счастье.

Памятник С.П Королёву и Ю.А. Гагарину в Таганроге Анна Астахова

Сахалин

В Сахалинской области установили барельеф космонавта, прежде найденный в куче мусора на берегу реки Ловеская. Памятник отреставрировали и торжественно открыли в городе Невельск. Прежде, в 1971 году, барельеф размещался на Советской улице, в 1978 году был перемещен на Приморскую улицу. После землетрясения 2007 года памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В сентябре 2021 года барельеф полностью отреставрировали и поставили рядом с Невельским историко-краеведческим музеем.

Байконур

Иногда даже техническая ошибка может дать неожиданное прочтение памятнику. Открытый в 1984 году по проекту скульптора Олега Запесоцкого, памятник Гагарину должен был, по задумке автора, держать в руках земной шар. Но что-то пошло не так, оказалось, что закрепить на вершине конструкцию планеты невозможно, поэтому фигуру оставили стоять с поднятыми руками, обхватывающими пустоту. Однако, довольно быстро оказалось, что благодаря оптическому эффекту во время заката и восхода между рук космонавта удобно фотографировать солнце, а в полнолуние — луну.