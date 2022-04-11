Москва, 12 апреля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Полет старшего лейтенанта Юрия Гагарина в космос, приземлившегося уже майором по личному распоряжению Хрущева, вдохновил скульпторов, художников, создателей стрит-арта и монументалистов на самые необычные и интересные формы мемориального искусства. Свет, исходящий от Гагарина как личности, значимость первого полета в космос для жителей земли и обаятельная улыбка сделали первого космонавта русским номер один по количеству памятников, установленных в мире. Только за последние 10 лет открыто более 60 памятников Гагарину: от Нигерии до Израиля, от Лондона до Сейшельских островов.

Юрий Гагарин

Согласно статистике, подавляющее большинство памятников были открыты 12 апреля, значительная их часть — в 2011 году, поскольку были приурочены к полувековому юбилею полета человека в Космос, и только треть памятников связана с реальными событиями в жизни космонавта, но для поклонников именно они имеют особую ценность.

Петербург

Ленинград в биографии Юрия Гагарина занимает особенное место. Во-первых, его дед по материнской линии работал на Путиловском заводе. Семья снимала дом за Нарвской заставой, а когда в 1918 году Тимофей Матвеев заболел, все вынужденно переехали в деревню на Смоленщине, где мама будущего космонавта вышла замуж за плотника Алексея Гагарина. У самого Гагарина знакомство с городом состоялось в феврале 1955 года. Как лучший студент Саратовского индустриального техникума он мог выбирать место прохождения практики, и Юрий в память о семейных корнях выбрал ленинградский завод «Вулкан», предпочтя его заводу им. Войкова в Москве.

В то время завод «Вулкан» располагался на Петроградской стороне. Гагарин вел занятия для воспитанников 52-го училища, действующего при заводе, обучал литейному делу. Он хорошо чертил, рассчитывал литниковую систему, умел работать с расплавленным металлом. Молодой специалист на месте практики произвел на всех хорошее впечатление и его даже звали на завод после учебы продолжать карьеру формовщика-литейщика, на что будущий космонавт лаконично ответил «Постараюсь», в то время он уже занимался в саратовском аэроклубе и мечтал об авиации. По возвращении из космоса Гагарин несколько раз посетил «Вулкан», где ему были рады, литейщики гордились, что парень именно их профессии покорил космос.

В 2011 году на корпусе завода установили мемориальную доску с изображением улыбающегося космонавта. Несмотря на то, что сам завод был закрыт в 1996 году, в одном из его корпусов продолжают работу подразделения холдинга GS Group, отечественного разработчика и производителя электроники и микроэлектроники. Открытие было посвящено 50-летию со дня первого полета в космос. В 2021 году доску обновили и установили на отдельном гранитном постаменте.

Dunaeww Мемориальная доска Ю.А .Гагарину в Санкт-Петербурге

В Петербурге расположено и одно из самых первых посвящений подвигу Гагарина, созданное и установленное еще при его жизни. Речь о панно по эскизам художницы Валентины Аноповой на брандмауэре дома по Боткинской улице. Мозаика «Человек и космос» занимает 100 квадратных метров, на ней Юрий Гагарин парит над космическим пространством, сложенным художницей из знаков зодиака.

Мурманск

Если в Петербурге космонавт был на практике, то в Мурманской области он проходил военную службу на Северном флоте. Будущий первый космонавт служил в 169-м истребительном авиационном полку, дислоцировавшимся в поселке Корзуново. Он прослужил на Севере два года. В честь этого события в поселке Сафоново в 2011 году была открыта мемориальная доска. Есть мемориал летчику и в самом Мурманске — на проспекте Героев-Североморцев, принадлежностью к которым гордился Гагарин.

Мемориальная доска Ю.А. Гагарину, п. Сафоново, Мурманск

Калуга-Хьюстон-Монпелье

У калужского памятника Юрию Гагарину, спроектированного Алексеем Леоновым, тезкой второго известного космонавта, удивительная судьба. Жизнерадостный и неформальный Гагарин, обращенный взглядом и руками к небу, так понравился публике, что его копии вскоре появились в Хьюстоне (США) и Монпелье (Франция). Калугу космонавт посещал четыре раза, кроме памятника, о подвиге космонавта напоминает улица, названная в его честь, и скульптурная композиция памятника 600-летия Калуги. Кстати, памятник установлен на углу улиц Королева и Гоголя.

Dmitry Rozhkov Памятник Ю.А. Гагарину в Калуге

Смоленская область

Смоленская область лидирует по количеству памятников, музеев, памятных досок и улиц, названных в честь Гагарина. Даже город Гжатск, где родился и вырос будущий космонавт, был переименован в Гагарин. Смоляне любят и гордятся своим земляком, именно здесь был установлен бюст к 40-летию космонавта, с фотографической точностью отражающий его образ.

Yurrik907 Памятник Ю.А. Гагарину в Гагарине

Лондон

В Лондоне спроектировали скульптуру высотой 3 метра 65 сантиметров, изображающую космонавта в полный рост. Гагарин в скафандре, но без шлема. Памятник установлен на постаменте, выполненном в форме планеты, которую обвивает лента, символизирующая орбиту. Фигура Гагарина словно шагает по этой ленте-орбите в сторону Букингемского дворца, где его чествовали королевские особы вскоре после полета 14 июля 1961 года.

Incabell Памятник Ю.А. Гагарину в Лондоне

Харьков

Один из самых оригинальных памятников Гагарину установлен в Харькове, фигура космонавта в натуральный рост спускается по лестнице торгового центра. Первоначально памятник был установлен на лестнице гипермаркета «МКС» в 2001 году, но через 9 лет компания обанкротилась, и статуя была перенесен в торговый центр, расположенный по проспекту, названному в честь космонавта. Горожане иногда называют памятник «Ничего не купил». Кстати, именно в Харькове нарисовали портрет космонавта, признанного книгой Гиннеса самым большим граффити на Украине. Высота рисованного портрета 35,25 м, ширина — 12,81 м, площадь — 451,55 кв. м. Портрет нарисован на торце 12-этажного дома.

Avaness Памятник Ю.А. Гагарину в Харькове

Казахстан

В Алматы создали самый неформальный и близкий к прохожим памятник. Несмотря на скрытое за скафандром лицо космонавта, он стал одной из самых притягательных достопримечательностей города. Кажется, что можно сесть на лавочку рядом, рассказать космонавту о своих проблемах и получить нужную реакцию, все зависит от воображения человека, решившего поговорить с памятником.

Gov.kz Памятник Ю.А. Гагарину в Алматы

Таганрог

Еще один памятник сидящему Гагарину установлен в Таганроге: там первый космонавт изображен вместе с Сергеем Королевым на скамеечке. Интересно, что на памятнике Юрий Алексеевич выше главного конструктора, вопреки исторической достоверности. Сегодня выпускники радиотехнического университета по традиции фотографируются возле монумента на счастье.

Анна Астахова Памятник С.П Королёву и Ю.А. Гагарину в Таганроге

Сахалин

В Сахалинской области установили барельеф космонавта, прежде найденный в куче мусора на берегу реки Ловецкая. Памятник отреставрировали и торжественно открыли в городе Невельск. Прежде, в 1971 году, барельеф размещался на Советской улице, в 1978 году был перемещен на Приморскую улицу. После землетрясения 2007 года памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В сентябре 2021 года барельеф полностью отреставрировали и поставили рядом с Невельским историко-краеведческим музеем.

Байконур

Иногда даже техническая ошибка может дать неожиданное прочтение памятнику. Открытый в 1984 году по проекту скульптора Олега Запесоцкого, памятник Гагарину должен был, по задумке автора, держать в руках земной шар. Но что-то пошло не так, оказалось, что закрепить на вершине конструкцию планеты невозможно, поэтому фигуру оставили стоять с поднятыми руками, обхватывающими пустоту. Однако, довольно быстро оказалось, что благодаря оптическому эффекту во время заката и восхода между рук космонавта удобно фотографировать солнце, а в полнолуние — луну.