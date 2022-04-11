Скопье, , 19:57 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 953 образцов выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 190 случаев выздоровления. Об этом 11 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Северная Македония Rašo

По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 307 817 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9252, 297 394 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1211 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться на 20 человек ежедневно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 163 носителя коронавируса