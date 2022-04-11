История вопроса

В большинстве случаев причиной обрушения мостов являются ошибки при их проектировании. Проектировщик может не в полной мере учесть характер грунта, ветровую нагрузку, воздействие льда на реке и другие факторы.

Другой распространённой причиной разрушения мостов являются стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, оползни и т.д. В таком случае нельзя говорить о недостаточно надёжной конструкции, поскольку ни одна конструкция не рассчитана на абсолютно любую нагрузку.

Также обрушения мостов случаются вследствие чрезмерного износа. В таких случаях ответственность за последствия лежит на соответствующих эксплуатационных и надзорных службах, в обязанности которых входит отслеживание состояния инженерных сооружений. Но во многих местах в мире никакого контроля над состоянием мостов не ведётся.

Иногда причиной обрушения моста становится превышение допустимой нагрузки. Не всегда возможно отследить этот момент в эксплуатации мостов. Человеческий фактор лежит также и в основе такого рода происшествий, как столкновения проходящих под мостом судов с конструкциями мостов.

Отдельной категорией причин обрушения мостов являются боевые действия и террористические акты. Совершенно очевидно, что разрушение моста, - наиболее эффективный способ причинения вреда инфраструктуре противника при минимальных затратах.

Обрушения мостов по всему миру происходят достаточно регулярно, и приводят, как правило, к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

