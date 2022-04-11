Вологда, 11 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Вологодской области обрушился мост через реку Шограш. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России по ЯО Мост

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером, 10 апреля. Администрация Вологодского района организовала для местных жителей альтернативный проезд.

«Прокуратурой области организованы проверочные мероприятия по факту обрушения мостового сооружения через реку Шограш, соединяющего садоводческое товарищество «Осаново» и деревню Емельяново в Вологодском районе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Вологодчины массово жалуются на состояние дорог.