Ставрополь, , 19:45 — REGNUM Любое дело казаки России начинают с молитвы. Так было сотни лет назад, так оно и сейчас. С образом Пресвятой Богородицы на груди казаки верой и правдой служат Отечеству. Ставропольский казак Максим N, ещё не зная о своём участии в специальной операции по защите Донбасса, посетил Новый Афон и прикоснулся к святыням.

В храме Булатова Екатерина © ИА REGNUM

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Основополагающим в формировании казачьего сообщества всегда был и будет принцип «Казак без веры — не казак», в основе которого лежат традиционные отечественные ценности. Участник специальной военной операции России на Украине Максим N верит в силу и непобедимость Российской армии и твёрдо уверен: «Россия — дом Пресвятой Богородицы — спасётся. И спасёт Донбасс от неофашистской нечести».

В 19 лет молодой казак поступил в окружную казачью дружину Ставропольского края. После срочной воинской службы подписал контракт. За успешное выполнение в ходе учений поставленных задач Максим получил поощрение в виде трёх дней отпуска. Используя их, он отправился в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, чтобы прикоснуться к мощам апостола Симона Кананита и помолиться иконе великомученика Пантелеимона, мощи которого находятся в самой иконе. Побывал Максим и в пещере, в которой, по преданию, уединялся и молился ученик Иисуса Христа. Будущий воин остался под впечатлением от намоленных мест.

Казаки говорят, что казака в бою хранит вера. Вот и сегодня, по давней казачьей традиции, новый день и новый бой Максим N начинает с молитвы.

После завершения специальной военной операции на Украине Максим N планирует поступить в педагогический вуз, чтобы стать преподавателем — наставником для учащихся казачьих школ и казачьих кадетских корпусов.