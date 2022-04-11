Москва, , 19:44 — REGNUM Более 135 тыс. жителей Мариуполя смогли выйти из города по гуманитарному коридору в восточном направлении, сообщил 11 апреля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки — 696», — рассказал Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе с 7 марта продолжаются бои с украинскими нацистами, которые используют местных жителей в качестве «живого щита».

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