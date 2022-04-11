Магнитогорск, Челябинская область, , 19:35 — REGNUM Полицейские Магнитогорска Челябинской области задержали жителя Ярославля, подозреваемого в серии хищений денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, несколько местных жителей столкнулись с тем, что при покупке товаров в интернете с их счетов несанкционированно списывались средства. Установлено, что этот гражданин отправлял своим покупателям через мессенджер ссылку на сайт-двойник. И там потерпевшие вводили свои банковские реквизиты.

Теперь ярославцу грозит шесть лет колонии. Следователи проверяют его на причастность к иным возможным эпизодам.