Москва, , 19:35 — REGNUM Украина до сих пор удерживает в качестве «живого щита» 76 иностранных судов из 18 государств, сообщил 11 апреля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морской канат

Уходу судов из украинских портов мешают минные заграждения и угроза обстрела со стороны украинских военных.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — пояснил Мизинцев.

«Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили», — сообщил он.

В то же время украинские власти уклоняются от решения вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Украины.

«На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога», — рассказал Мизинцев.

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