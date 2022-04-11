Онега, Архангельская область, , 19:34 — REGNUM Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Архангельской области портово-индустриальный парк, сообщает региональное правительство.

Вид с сопки на Онегу Павел Рудов © ИА REGNUM

Проект предусматривает создание в Онеге специализированного портового комплекса для обеспечения грузоперевозок по Севморпути, включая их накопление и хранение. Объем заявленных инвестиций — почти миллиард рублей.

«Порт Онега географически удачно расположен: он связан с наиболее развитыми промышленными и нефтедобывающими регионами России железнодорожными и водными путями. Через систему внутренних водных путей России порт Онега соединен с Балтийским морем через Беломорско-Балтийский канал, с Азовским, Черным и Каспийским морями – через реку Волгу. Плюсом также является наличие свободных земельных участков, не ограниченных размерами береговой линии», — отметили в ведомстве.

По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, приход крупного инвестора всегда значим для развития экономики региона. Тем более если речь идет о вложениях в такой крупный, стратегически важный объект, как морской порт.

«Для развития новой инфраструктуры есть хороший потенциал – это и железнодорожные пути, хороший выход к Белому морю с достаточными глубинами на подходах к порту. Из морских портов Севера резервы по железнодорожным подходам имеют только порты Архангельск и Онега, — подчеркнул он. — Понимая, что онежский порт обеспечит выход к Северному морскому пути, а сам Онежский район уже обладает статусом территории опережающего социально-экономического развития, мы со своей стороны предпринимаем максимум усилий для обеспечения транспортной доступности территории. Уже начаты масштабные работы по ремонту автомобильной дороги Архангельск – Онега».

Согласно планам инвестора, до 2025 года будет завершена проектно-изыскательская работа, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Предполагаемый годовой грузооборот создаваемой портовой инфраструктуры составит 1-1,4 млн тонн с возможностью развития до четырех миллионов тонн. Площадь объектов проекта составит 167 гектаров. Общий объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 906 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти намерены развивать речные грузоперевозки с помощью череповецкого порта.