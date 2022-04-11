София, 11 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Из-за снежной бури, обрушившейся на Южные Балканские горы, в Болгарии был закрыт для посещения Памятник свободы на вершине Шипка. Об этом 11 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

russiaprimavera Шипка

По предварительным данным, в ряде районов Шипкинского перевала высота снежного покрова превышает 25 сантиметров, что делает практически невозможным перемещение автомобилей на указанном участке. При этом пешеходная зона при музее работает в штатном режиме.

Напомним, Памятник свободы (Монумент Героям Шипки), созданный в честь освобождения Балкан от Османского ига в ходе русско-турецкой войны 1877−1878 гг., является одним из культовых региональных сооружений. Ежегодно его посещают до 100 тысяч человек.