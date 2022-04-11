Москва, 11 апреля 2022, 19:38 — REGNUM Если очень захотеть, можно в космос полететь. А если читать правильные книги, можно изучить Вселенную и вдохновиться историями тех, кому покорился космос — чтобы самим покорять новые вершины. Ко Дню космонавтики издательство БОМБОРА подготовило книжную подборку для тех, кого манят звезды.

Книги
Книги
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Покорители космоса

Старт: история успеха SpaceX. Илон Маск и команда

Бергер Эрик: Старт: история успеха SpaceX. Илон Маск и команда
Бергер Эрик: Старт: история успеха SpaceX. Илон Маск и команда
© Издательство БОМБОРА

В 2006 году первая одномоторная ракета Falcon1 поднялась в воздух всего на 30 секунд, а затем рухнула в океан. Через год SpaceX попробовали снова — и попытка опять оказалась неудачной, как и следующая в 2008 году. Но четвертая — решающая — попытка изменила все.

Перед вами полная история становления компании Илона Маска из стартапа в ведущую мировую ракетную компанию. Журналист Эрик Бергер имеет полный доступ к внутреннему устройству компании. Он провел десятки эксклюзивных интервью с сотрудниками SpaceX, включая самого Маска. Все эти интервью и данные стали основой книги «Старт: история успеха SpaceX».

Книга выйдет в издательстве БОМБОРА уже 19 апреля.

Есть стыковка

Стаффорд Томас, Кассутт Майкл: Есть стыковка! История первого рукопожатия СССР и США в космосе.
Стаффорд Томас, Кассутт Майкл: Есть стыковка! История первого рукопожатия СССР и США в космосе.
© Издательство БОМБОРА

Томас Паттен Стаффорд, ветеран космических программ «Джемини» и «Аполлон», летал на Луну, участвовал в полете по программе «Союз-Аполлон», много лет дружил с Алексеем Леоновым и стал одним из тех, кто сделал реальным советско-американское сотрудничество в космосе.

В мемуарах, написанных вместе с Майклом Кассутом, он рассказывает о своей карьере в качестве летчика-испытателя, о первом «рукопожатии в космосе» и о многом другом. Книгу можно будет купить с 22 апреля.

Космические бароны

Дэвенпорт Кристиан: Космические бароны. Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Пол Аллен и крестовый поход во имя колонизации космоса
Дэвенпорт Кристиан: Космические бароны. Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Пол Аллен и крестовый поход во имя колонизации космоса
© Издательство БОМБОРА

Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Пол Аллен. Что объединяет этих предпринимателей-миллиардеров, кроме успешного бизнеса? Безграничная тяга к космосу. Все эти «космические бароны» стремятся сделать космос доступным для широкой аудитории.

Безумно интересная космическая история, которая читается на одном дыхании: вы узнаете все о главных частных космических организациях и о личных столкновениях лидеров этого движения на пути к глубинам Вселенной.

Понять космос

Космические туманности 3D: там, где рождаются звезды

Космические туманности 3D: там, где рождаются звезды
Космические туманности 3D: там, где рождаются звезды
© Издательство БОМБОРА

Эта книга — завораживающая и подробная история нашей вселенной от Большого взрыва до сегодняшнего дня. Вы узнаете, как стали рождаться первые звезды, какие химические реакции в них протекали и почему взрывы сверхновых так важны для распространения тяжелых химических элементов во Вселенной.

Авторы познакомят вас с классификациями туманностей и наглядно покажут, чем они отличаются. Внутри книги — потрясающие 3D-фотографии Специальный стереоскоп OWL, вложенный в книгу, позволит визуально прыгнуть на миллионы световых лет вглубь космоса и посмотреть на гигантские изогнутые формы скоплений межзвездного вещества будто через иллюминатор космического корабля.

Астрофизика начинающим: как понять вселенную

Тайсон Нил Деграсс, Мон Грегори: Астрофизика начинающим: как понять Вселенную
Тайсон Нил Деграсс, Мон Грегори: Астрофизика начинающим: как понять Вселенную
© Издательство БОМБОРА

На простых жизненных примерах Нил Деграсс Тайсон, известный астрофизик, доктор философии и популяризатор науки, объясняет сложнейшие законы вселенной.

Вы узнаете, как возникла вселенная, что такое черные дыры и кротовые норы, почему скорость света нельзя превысить и как все вообще устроено в нашем мире. В книге много фотографий, инфографики и остроумных разъяснений научных концепций. Всем любителям космоса, астрофизики и загадок читать обязательно!

Уродливая вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик

Хоссенфельдер Сабина: Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик
Хоссенфельдер Сабина: Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик
© Издательство БОМБОРА

Десятилетиями физики говорили нам, что знают, откуда ждать следующих открытий. Они строили ускорители, запускали спутники в космос и устанавливали детекторы в шахтах. Однако чаемых прорывов не происходило — эксперименты не давали ничего нового.

Знаменитый физик-теоретик пытается разобраться, почему ученые совершают все больше открытий все больше, но реальные знания не преумножаются. В этой книге Сабина собрала блестящие интервью с ведущими физиками современности.

Быть ближе к звездам

Верим, что космос могут покорить не только астронавты и ученые, но и каждый из нас. Ведь порой, чтобы дотянуться до звезд, нужно лишь сделать шаг навстречу себе самим.

Как обвести Луну вокруг пальца

Как обвести Луну вокруг пальца
Как обвести Луну вокруг пальца
© Издательство БОМБОРА

Ольга Осипова — гуру ироничной астрологии, журналист, автор модного астроблога «Ретроградный Меркурий» — научит вас разбираться в тонкостях лунных циклов и проходить коридоры затмений без проблем.

Вы узнаете, как Луна влияет на нас, обычных землян, как выжить в разные лунные фазы, на что обращать внимание во время затмений и многое другое. А еще в книге вы найдете десять красивых и практичных лунных календарей, которые помогут планировать поездки, покупку квартиры, свадьбу и даже зачатие :)

Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни

Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни
Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни
© Издательство БОМБОРА

Лайфхаки, инструменты и рекомендации профессионального астролога Инны Любимовой — о том, как сделать свою жизнь лучше с помощью астрологии. В основе книги лежит базовая теория астрологии, десятилетний опыт консультаций и семь лет профессиональной подготовки начинающих астрологов.

Инна расскажет, как планеты влияют на нашу жизнь и нужно ли нам сверяться в действиях с ними, поможет наладить отношения в семье, с друзьями и коллегами, научит расставлять приоритеты и управлять своим временем. А еще даст практические задания, которые помогут прокачать слабые планеты, и метрики эффективности, которые подскажут, получилось ли у вас это.