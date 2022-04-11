Москва, 11 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Если очень захотеть, можно в космос полететь. А если читать правильные книги, можно изучить Вселенную и вдохновиться историями тех, кому покорился космос — чтобы самим покорять новые вершины. Ко Дню космонавтики издательство БОМБОРА подготовило книжную подборку для тех, кого манят звезды.

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Покорители космоса

Старт: история успеха SpaceX. Илон Маск и команда

Издательство БОМБОРА Бергер Эрик: Старт: история успеха SpaceX. Илон Маск и команда

В 2006 году первая одномоторная ракета Falcon1 поднялась в воздух всего на 30 секунд, а затем рухнула в океан. Через год SpaceX попробовали снова — и попытка опять оказалась неудачной, как и следующая в 2008 году. Но четвертая — решающая — попытка изменила все.

Перед вами полная история становления компании Илона Маска из стартапа в ведущую мировую ракетную компанию. Журналист Эрик Бергер имеет полный доступ к внутреннему устройству компании. Он провел десятки эксклюзивных интервью с сотрудниками SpaceX, включая самого Маска. Все эти интервью и данные стали основой книги «Старт: история успеха SpaceX».

Книга выйдет в издательстве БОМБОРА уже 19 апреля.

Есть стыковка

Издательство БОМБОРА Стаффорд Томас, Кассутт Майкл: Есть стыковка! История первого рукопожатия СССР и США в космосе.

Томас Паттен Стаффорд, ветеран космических программ «Джемини» и «Аполлон», летал на Луну, участвовал в полете по программе «Союз-Аполлон», много лет дружил с Алексеем Леоновым и стал одним из тех, кто сделал реальным советско-американское сотрудничество в космосе.

В мемуарах, написанных вместе с Майклом Кассутом, он рассказывает о своей карьере в качестве летчика-испытателя, о первом «рукопожатии в космосе» и о многом другом. Книгу можно будет купить с 22 апреля.

Космические бароны

Издательство БОМБОРА Дэвенпорт Кристиан: Космические бароны. Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Пол Аллен и крестовый поход во имя колонизации космоса

Илон Маск, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Пол Аллен. Что объединяет этих предпринимателей-миллиардеров, кроме успешного бизнеса? Безграничная тяга к космосу. Все эти «космические бароны» стремятся сделать космос доступным для широкой аудитории.

Безумно интересная космическая история, которая читается на одном дыхании: вы узнаете все о главных частных космических организациях и о личных столкновениях лидеров этого движения на пути к глубинам Вселенной.

Понять космос

Космические туманности 3D: там, где рождаются звезды

Издательство БОМБОРА Космические туманности 3D: там, где рождаются звезды

Эта книга — завораживающая и подробная история нашей вселенной от Большого взрыва до сегодняшнего дня. Вы узнаете, как стали рождаться первые звезды, какие химические реакции в них протекали и почему взрывы сверхновых так важны для распространения тяжелых химических элементов во Вселенной.

Авторы познакомят вас с классификациями туманностей и наглядно покажут, чем они отличаются. Внутри книги — потрясающие 3D-фотографии Специальный стереоскоп OWL, вложенный в книгу, позволит визуально прыгнуть на миллионы световых лет вглубь космоса и посмотреть на гигантские изогнутые формы скоплений межзвездного вещества будто через иллюминатор космического корабля.

Астрофизика начинающим: как понять вселенную

Издательство БОМБОРА Тайсон Нил Деграсс, Мон Грегори: Астрофизика начинающим: как понять Вселенную

На простых жизненных примерах Нил Деграсс Тайсон, известный астрофизик, доктор философии и популяризатор науки, объясняет сложнейшие законы вселенной.

Вы узнаете, как возникла вселенная, что такое черные дыры и кротовые норы, почему скорость света нельзя превысить и как все вообще устроено в нашем мире. В книге много фотографий, инфографики и остроумных разъяснений научных концепций. Всем любителям космоса, астрофизики и загадок читать обязательно!

Уродливая вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик

Издательство БОМБОРА Хоссенфельдер Сабина: Уродливая Вселенная: как поиски красоты заводят физиков в тупик

Десятилетиями физики говорили нам, что знают, откуда ждать следующих открытий. Они строили ускорители, запускали спутники в космос и устанавливали детекторы в шахтах. Однако чаемых прорывов не происходило — эксперименты не давали ничего нового.

Знаменитый физик-теоретик пытается разобраться, почему ученые совершают все больше открытий все больше, но реальные знания не преумножаются. В этой книге Сабина собрала блестящие интервью с ведущими физиками современности.

Быть ближе к звездам

Верим, что космос могут покорить не только астронавты и ученые, но и каждый из нас. Ведь порой, чтобы дотянуться до звезд, нужно лишь сделать шаг навстречу себе самим.

Как обвести Луну вокруг пальца

Издательство БОМБОРА Как обвести Луну вокруг пальца

Ольга Осипова — гуру ироничной астрологии, журналист, автор модного астроблога «Ретроградный Меркурий» — научит вас разбираться в тонкостях лунных циклов и проходить коридоры затмений без проблем.

Вы узнаете, как Луна влияет на нас, обычных землян, как выжить в разные лунные фазы, на что обращать внимание во время затмений и многое другое. А еще в книге вы найдете десять красивых и практичных лунных календарей, которые помогут планировать поездки, покупку квартиры, свадьбу и даже зачатие :)

Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни

Издательство БОМБОРА Астрогайд. Самоучитель по улучшению жизни

Лайфхаки, инструменты и рекомендации профессионального астролога Инны Любимовой — о том, как сделать свою жизнь лучше с помощью астрологии. В основе книги лежит базовая теория астрологии, десятилетний опыт консультаций и семь лет профессиональной подготовки начинающих астрологов.

Инна расскажет, как планеты влияют на нашу жизнь и нужно ли нам сверяться в действиях с ними, поможет наладить отношения в семье, с друзьями и коллегами, научит расставлять приоритеты и управлять своим временем. А еще даст практические задания, которые помогут прокачать слабые планеты, и метрики эффективности, которые подскажут, получилось ли у вас это.