Москва, , 19:24 — REGNUM Власти Франции направили на Украину военных и сотрудников Жандармерии с задачей собирать информацию о преступлениях, якобы совершенных российскими военнослужащими, сообщил 11 апреля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что в ходе информационной кампании власти Украины прибегают к услугам заинтересованных стран и некоммерческих организаций.

«Так, руководство Франции направило на Украину группа военнослужащих и Жандармерии Франции, которые совместно c представителями «Международной комиссии по пропавшим без вести лицам» (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях.

11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами Жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому «дипломатическому коридору».

Принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных Сил России», — рассказал Михаил Мизинцев.

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