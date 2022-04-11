Тюмень, , 19:23 — REGNUM Жителя Тюменской области обвиняют в зверском убийстве двух пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство

Установлено, что утром 22 октября 2021 года в частном доме, расположенном в селе Омутинское в доме по улице Заречной, были обнаружены тела 73-летней женщины и её 61-летнего с разбитыми головами. Причём потерпевшие не выходили на связь с 10 сентября.

Подозреваемого удалось установить и задержать в короткий срок. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель, который был знаком с потерпевшими.

По версии следствия, поздно вечером 9 сентября 2021 года обвиняемый, с целью разбойного нападения с металлическим обрубком пришёл «в гости» к потерпевшим. Когда пожилая женщина открыла калитку, он нанёс ей три удара металлическим обрубком по голове. Пенсионерка скончалась на месте. Её тело обвиняемый оттащил в сарай. Затем в доме он накинулся на мужчину, забив его обрубком до смерти. Добычей обвиняемого стали деньги, банковские карты, телевизор.

Сельчанин обвиняется в разбое, убийстве двух человек и краже. Дело, после утверждения в прокуратуре, будет передано в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске перед судом предстанет 20-летний гражданин, обвиняемый в убийстве двух человек.

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