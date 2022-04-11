Париж, , 19:24 — REGNUM Требование Польши исключить Россию из Всемирной медицинской ассоциации не поддержал совет этой структуры, сообщил 11 апреля президент российской Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Леонид Рошаль Doctor-roshal.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Комментируя выдвинутое ранее польской Палатой врачей и стоматологов требование к ВМА исключить Национальную медицинскую палату из её членов в связи с тем, что организация не осудила действий ВС РФ на Украине, Рошаль сообщил следующее.

Совет ВМА на встрече в Париже 9 апреля решил снять с повестки рассмотрение обращения Польши. Снята с повестки и другая жалоба — Британской медицинской ассоциации, требующей исключения из ВМА Китайской медицинской ассоциации.

В соответствии с уставом ВМА, теперь экспертам организации необходимо в течение четырёх месяцев углублённо с доказательствами изучить эти вопросы, и на следующем заседании Совета ВМА в октябре 2022 года каждой стороне дать возможность предоставить свою аргументированную позицию.

Польской стороне на минувшем Совете слово не было предоставлено и вопрос не обсуждался. Что касается Национальной медицинской палаты, то её руководство уже передавало в Варшаву свои пояснения. Так, в заявлении организации сказано:

«Если провокационное требование Польши об исключении из состава ВМА Национальной медицинской палаты России за отсутствие публичного осуждения нами ситуации на Украине будет в повестке дня встречи и будет обсуждаться, то мы автоматом выйдем из состава ВМА ещё до начала обсуждения этого вопроса. В истории ВМА ни одно из врачебных сообществ стран, участвовавших бомбёжках Ирака, Белграда, бесконечных войн на Ближнем Востоке, Азербайджана, Турции и прочих, не были исключены из ВМА».

Отмечается также, что российская медицинская ассоциация не политическая, как и ВМА. «У медицинских работников во время войн иные цели и задачи. НМП России не нарушила ни одного пункта основополагающих документов ВМА», — говорится в заявлении.

В дальнейшем решение Совета ВМА будет вынесено на Генассамблею ВМА, которая собирается раз в год. Кроме того, Национальная медицинская палата со своей стороны поставила вопрос об исключение из состава ВМА Польской врачебной ассоциации врачей и стоматологов за создание конфликтной ситуации несовместимой с духом ВМА.

Читайте ранее в этом сюжете: Для Чехова не сезон: в Польше потребовали устранить русскую культуру