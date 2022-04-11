Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за первые десять дней действия транспортной реформы продали всего 432 разовых билета на проезд с QR-кодами. Такой статистикой 11 апреля поделился глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt QR-код

Более 99% процентов пассажиров общественного транспорта Петербурга используют для оплаты бесконтактные носители (смарт-карту «Подорожник», банковские карты). Вместе с тем из-за отмены оплаты наличными петербуржцы столкнулись с необходимостью приобретения разовых билетов в кассах метрополитена или у организаторов перевозок.

Однако нововведение с QR-кодами оценили не все жители города. В частности, неудобство вызвал ограниченный срок действия разовых билетов. Билет действует всего трое суток, а кому-то и вовсе нужно сначала добраться до метро на наземном транспорте, чтобы его же и оплатить.

На эти возражения глава комтранса заявил, что тогда надо приобретать проездной «Подорожник», потому что его действие ограничивается лишь балансом счёта на смарт-карте.

«Те, кто даже редко пользуется, могут приобрести карту «Подорожник». На неё, в том числе, можно положить деньги, они не сгорают, — напомнил Кирилл Поляков. — Очень удобное средство оплаты, которое ещё параллельно позволяет экономить практически треть от стоимости поездки.

Стоит отметить, что разовые проездные печатаются на бумаге, на которую сейчас наблюдается дефицит и рост стоимости. Поляков уточнил, что из-за того, что было продано небольшое количество билетов, с дефицитом столкнуться не придётся, но вместе с тем комитет поддерживает курс на цифровизацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле в Петербурге появится возможность покупки носителя на десять разовых поездок в торговых сетях города. Минимальная стоимость такого проездного составит 600 рублей.