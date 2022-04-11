11 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что грузинские власти не намерены втягиваться в вооруженное противостояние с Россией и создавать на своей территории второй фронт в поддержку киевского режима.

Оксана Переможенко, , 19:19 — REGNUM Грузинские власти не намерены втягиваться в вооруженное противостояние с Россией и создавать на своей территории второй фронт в поддержку киевского режима. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 11 апреля на заседании грузинского правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. Никакого второго фронта в Грузии не будет. Мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан, наше государство», — сказал он.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина», а также читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие участники обсуждения указали на то, что Грузии хватило произошедшего в 2008 году.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузины не собираются открывать второй фронт. Возможно, из-за того, что его придётся быстро закрыть. Но также они хотят сохранить мир и продолжить развитие страны. Молодцы! Инстинкт самосохранения вещь полезная. Что бывает, когда его нет, мы все теперь знаем», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Ираклий Гарибашвили Правительство Грузии

«Ну хоть у кого-то не короткая память и понимание того, что прилететь может… Грузия шлёт лучи моральной поддержки», — с сарказмом пишет Гена К.

«Настрадались из-за дураков в свое время», — отреагировал Юрий.

«Молодцы! Приятно услышать здравое суждение. Правительство Грузии действительно думает о благополучии своих людей и развитии своего государства», — написала Виолетта.

«Прочухали (поняли — О. П.)… в 2008-м, чем это кончается», — добавил Dr. Zekin.

«Галстуки жевать никто не хочет…» — прокомментировал новость Doctor N.

«Наелись демократии», — с сарказмом написала Ирина Т.

«2008-й им запомнился», — отметил Дмитрий.

«В прошлый раз устали считать, сколько грузины бросили техники. Именно бросили», — подчеркнул Максим П.

«Помнят еще, чем это чревато», — также пишет Алексей П.

«Потому, что до «Спутника V» научились делать другие прививки», — с сарказмом написал Вячеслав Ш.

«Однако [Грузия] разрешает у себя скакать… [украинцам] с флагами…» — в свою очередь заметил Александр З.

«Зачем грузинам идти на поводу у британцев и США? Это свободная уже (после Саакашвили) демократическая страна. Не колония Штатов, как Украина», — считает Руслан А.

«Там и первый [фронт] хорошо помнят», — подытожил Дмитрий С.

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Напомним, ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что, если бы ряд стран — союзников киевского режима, среди которых он назвал Грузию, сейча начали восстанавливать свою «территориальную целостность», то это отвлекло бы Российскую Федерацию от проведения спецоперации на Украине.