Москва, , 19:04 — REGNUM До настоящего момента жители России подали 548 тыс. заявок по программе газификации и догазификации, заключено 348 тыс. соглашений, газ подключен 112 тыс. домовладений. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания Федерального штаба по газификации.

Совещание Федерального штаба по газификации пресс-служба правительства России

Были представлены доклады об исполнении поручений президента России Владимира Путина по социальной газификации в Ненецком автономном округе, Кемеровской области, Калмыкии и Татарии. Были оценены темпы сбора и обработки заявок, а также подключения ресурса в домовладения. Новак отметил, что штаб уже завершил серию первичных совещаний с главами регионов.

«Согласно сводному плану-графику, газ может быть подведён к более чем 1,2 млн домовладений в рамках догазификации. Обращаю внимание, что нужно уделить особое внимание ускорению темпов строительства – за оставшееся до конца года время необходимо построить всю трубопроводную инфраструктуру, подключить газ», — поручил зампред правительства РФ.

За минувшие две недели поступило 37 тыс. новых заявок на подведение газа. По числу уже заключенных договоров среди регионов лидирует Татария – уже заключено около 5,3 тыс. соглашений, по плану-графику предусмотрено подключение около 10 тыс. домовладений. В Кемеровской области заключено более 2,7 тыс. договоров при плане – 12 тыс. домохозяйств, в Калмыкии в программе догазификации могут принять участие около 1 тыс. домовладений.

Региональные власти вместе с Единым газовым оператором ведут параллельную работу по расширению газовой инфраструктуры, увеличению мощности газораспределительных станций, регионы при этом пользуются специальными надбавками к тарифам для финансирования догазификации.

Новак подчеркнул, что властям регионов необходимо активнее применять меры поддержки, в том числе, компенсировать гражданам проведение газа на территории участков и покупку газового домового оборудования. Такие меры уже действуют в 79 регионах России. Также вице-премьер напомнил, что субъекты должны до 21 апреля утвердить прогнозные топливно-энергетические балансы и «дорожные карт» по их достижению.

В то же время необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности, как при подключении к газу, так и при обслуживании работающих объектов, заключил Новак.

ИА REGNUM напоминает, в начале января 2022 года президент России Владимир Путин говорил, что качество жизни миллионов граждан России зависит от реализации программы догазификации. В 2021 году уровень газификации населения в России достиг 72%.

Читайте также: Путин: качество жизни миллионов граждан зависит от газификации