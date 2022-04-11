Череповец, Вологодская область, 11 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В условиях санкционного давления и кризиса череповецкий порт может стать связующим звеном в цепи торговых отношений региона, сообщает правительство Вологодской области.

https://vologda-oblast.ru р. Шексна

Сегодня, 11 апреля, заместитель губернатора области Виталий Тушинов осмотрел производственные площади грузового порта АО «Апатит» компании «ФосАгро».

«Дешевая логистика водным путем – это как раз то, чем славится Вологодская область, — подчеркнул Тушинов — Но для того чтобы эту логистику организовать, нам нужны производственные площадки для погрузки и разгрузки товара. Порт примечателен тем, что на достаточно компактной территории расположены причальные стенки, которые позволяют разгружать тяжеловесную, сыпучую продукцию и многотоннажное оборудование. Здесь есть возможность разгружать-загружать и контейнеры с готовой продукцией».

В правительстве отметили, что в прошлом году в районе порта были проведены дноуглубительные работы. Сейчас к причалу уже могут швартоваться суда класса «река-море».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, направленный на усиление устойчивости в работе транспорта в условиях санкций.