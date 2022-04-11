Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга не спешит отменять действие остающихся антикоронавирусных ограничений, прежде всего масочного режима в общественных местах, несмотря на значительное улучшение эпидемической обстановки.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сейчас самое время пройти ревакцинацию от коронавируса. Личная эпидбезопасность остаётся актуальной задачей. Используйте маски, сохраняйте социальную дистанцию в публичных местах», — заявил 11 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что суточная заражаемость коронавирусом снизилась в Петербурге за сутки почти до 600 случаев. На спад идёт и смертность.

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