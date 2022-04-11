Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга не спешит отменять действие остающихся антикоронавирусных ограничений, прежде всего масочного режима в общественных местах, несмотря на значительное улучшение эпидемической обстановки.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Сейчас самое время пройти ревакцинацию от коронавируса. Личная эпидбезопасность остаётся актуальной задачей. Используйте маски, сохраняйте социальную дистанцию в публичных местах», — заявил 11 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что суточная заражаемость коронавирусом снизилась в Петербурге за сутки почти до 600 случаев. На спад идёт и смертность.