Бухарест, , 18:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии объявило о намерении ввести дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны. Об этом 11 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Согласно официальной информации, речь идет о режиме максимального благоприятствования для граждан, решивших вакцинироваться бустерной дозой или даже поставить первую прививку. Комментируя эту информацию, глава румынского минздрава Александру Рафила сказал:

«Возвращения к обязательному ношению масок или «зеленым сертификатам» не будет».

Предполагается, что в ближайшее время жителям Румынии, соблюдающим все противоэпидемические меры, будет выплачено одноразовое материальное вознаграждение в сумме $100. Другой информации нет.

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