Бухарест, 11 апреля 2022, 18:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии объявило о намерении ввести дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны. Об этом 11 апреля сообщает «Румынское телевидение».
Согласно официальной информации, речь идет о режиме максимального благоприятствования для граждан, решивших вакцинироваться бустерной дозой или даже поставить первую прививку. Комментируя эту информацию, глава румынского минздрава Александру Рафила сказал:
Предполагается, что в ближайшее время жителям Румынии, соблюдающим все противоэпидемические меры, будет выплачено одноразовое материальное вознаграждение в сумме $100. Другой информации нет.
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