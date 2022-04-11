Бухарест, 11 апреля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии объявило о намерении ввести дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны. Об этом 11 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Согласно официальной информации, речь идет о режиме максимального благоприятствования для граждан, решивших вакцинироваться бустерной дозой или даже поставить первую прививку. Комментируя эту информацию, глава румынского минздрава Александру Рафила сказал:

«Возвращения к обязательному ношению масок или «зеленым сертификатам» не будет».

Предполагается, что в ближайшее время жителям Румынии, соблюдающим все противоэпидемические меры, будет выплачено одноразовое материальное вознаграждение в сумме $100. Другой информации нет.