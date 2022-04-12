12 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:00 — REGNUM Объекты промышленности Советского Союза после многолетнего простоя возрождаются. Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне внешнего санкционного давления. Российские регионы вместе с крупнейшими компаниями вырабатывают сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления. Одним из наиболее перспективных направлений, говорят эксперты, считается воспроизводство аналогов поставляемой из недружественных стран продукции собственными силами.

Светлоградский комбикормовый завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Одним из ярких примеров востребованности на отечественном рынке является Светлоградский комбикормовый завод. Предприятие буквально возродилось после проведённой реконструкции и замены оборудования. Теперь завод может производить 60 тонн комбикорма в час. В среднем предприятие производит тысячу тонн гранулированного и рассыпного корма в сутки. В Ставропольском крае работают два перерабатывающих завода по производству корма для птицы.

Въезд на территорию завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

«Завод работает в полном сырьевом достатке, партию кормов, которую необходимо ежесуточно отгружать, завод производит бесперебойно. Корма фирма изготавливает для своих птицеферм. Пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, семечку завод получает от местных производителей, но некоторые группы добавок, лекарства и витамины применяем заграничные. Оборудование на предприятии частично российское, и ремонтная база пока есть. На будущее загадывать не берусь», — говорит главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер» Николай Быстров.

Николай Быстров, главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственная лаборатория делится на технический и химический отделы. Технический отвечает за определение качества показателей экспресс-анализаторов входящего сырья и готовой продукции. После получения результатов непригодное сырье возвращается, а то, которое отвечает всем параметрам, идет на выгрузку, хранение и дальнейшее лабораторное исследование.

Эстакада для забора сырья на исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Забор материала для исследования в техническом отделе лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Технический отдел лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Технический отдел лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Исследование поступившей партии Александр Погожев © ИА REGNUM Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Технический отдел лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

«В химических лабораториях сотрудники делают окончательные заключения для составления рецептуры комбикорма. На предприятии этим занимаются два человека. Один отвечает за определение качества входящего сырья, другой — за качество выходящей продукции и соответствие составу рецепта, который составляли технологи. У каждого вида комбикорма есть свои требования по питательности, размеру гранул», — пояснила заведующая лабораторией Ольга Бобкина.

Ольга Бобкина, заведующая лабораторией Александр Погожев © ИА REGNUM

При проверке качества продукции учитывается размер гранул. Если он не соответствует нормативам, то информация подается оператору и бригада механиков корректирует работу оборудования. Производство гранул — процесс поэтапный, на каждом этаже выполняются разные операции в соответствии с технологическим процессом.

Лаборатории комбикормового завода Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники завода по производству комбинированного корма Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы исследований Александр Погожев © ИА REGNUM Зерно для анализа Александр Погожев © ИА REGNUM

Раствор серной кислоты Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники химической лаборатории проводят исследования Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник химической лаборатории Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие работает в режиме «закрытого типа»: сырьё из бункеров подается автоматически и в процессе смешивается, обрабатывается паром, превращается в гранулы нужного размера.

Линия производства кормов Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства кормов Александр Погожев © ИА REGNUM

Операторы следят за технологическим процессом Александр Погожев © ИА REGNUM

Операторы следят за технологическим процессом Александр Погожев © ИА REGNUM

Операторы следят за технологическим процессом Александр Погожев © ИА REGNUM Операторы следят за технологическим процессом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода по производству комбинированного корма Александр Погожев © ИА REGNUM

Гранулы Александр Погожев © ИА REGNUM

Гранулы Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники завода по производству комбинированного корма Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник завода по производству комбинированного корма Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства кормов Александр Погожев © ИА REGNUM