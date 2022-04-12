Александр Погожев, Екатерина Булатова,
12 апреля 2022, 16:00 — REGNUM Объекты промышленности Советского Союза после многолетнего простоя возрождаются. Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне внешнего санкционного давления. Российские регионы вместе с крупнейшими компаниями вырабатывают сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления. Одним из наиболее перспективных направлений, говорят эксперты, считается воспроизводство аналогов поставляемой из недружественных стран продукции собственными силами.
Светлоградский комбикормовый завод
Александр Погожев © ИА REGNUM
Одним из ярких примеров востребованности на отечественном рынке является Светлоградский комбикормовый завод. Предприятие буквально возродилось после проведённой реконструкции и замены оборудования. Теперь завод может производить 60 тонн комбикорма в час. В среднем предприятие производит тысячу тонн гранулированного и рассыпного корма в сутки. В Ставропольском крае работают два перерабатывающих завода по производству корма для птицы.
Въезд на территорию завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка продукции завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка продукции завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка продукции завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Погрузка продукции завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Завод работает в полном сырьевом достатке, партию кормов, которую необходимо ежесуточно отгружать, завод производит бесперебойно. Корма фирма изготавливает для своих птицеферм. Пшеницу, кукурузу, ячмень, горох, семечку завод получает от местных производителей, но некоторые группы добавок, лекарства и витамины применяем заграничные. Оборудование на предприятии частично российское, и ремонтная база пока есть. На будущее загадывать не берусь», — говорит главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер» Николай Быстров.
Николай Быстров, главный инженер светлоградского филиала ООО «Ставропольский бройлер»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Производственная лаборатория делится на технический и химический отделы. Технический отвечает за определение качества показателей экспресс-анализаторов входящего сырья и готовой продукции. После получения результатов непригодное сырье возвращается, а то, которое отвечает всем параметрам, идет на выгрузку, хранение и дальнейшее лабораторное исследование.
Эстакада для забора сырья на исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Забор материала для исследования в техническом отделе лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Технический отдел лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Технический отдел лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Исследование поступившей партии
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сырье для переработки в техническом отделе лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Технический отдел лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В химических лабораториях сотрудники делают окончательные заключения для составления рецептуры комбикорма. На предприятии этим занимаются два человека. Один отвечает за определение качества входящего сырья, другой — за качество выходящей продукции и соответствие составу рецепта, который составляли технологи. У каждого вида комбикорма есть свои требования по питательности, размеру гранул», — пояснила заведующая лабораторией Ольга Бобкина.
Ольга Бобкина, заведующая лабораторией
Александр Погожев © ИА REGNUM
При проверке качества продукции учитывается размер гранул. Если он не соответствует нормативам, то информация подается оператору и бригада механиков корректирует работу оборудования. Производство гранул — процесс поэтапный, на каждом этаже выполняются разные операции в соответствии с технологическим процессом.
Лаборатории комбикормового завода
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники завода по производству комбинированного корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Образцы исследований
Александр Погожев © ИА REGNUM
Зерно для анализа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раствор серной кислоты
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники химической лаборатории проводят исследования
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник химической лаборатории
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие работает в режиме «закрытого типа»: сырьё из бункеров подается автоматически и в процессе смешивается, обрабатывается паром, превращается в гранулы нужного размера.
Линия производства кормов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства кормов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Операторы следят за технологическим процессом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Операторы следят за технологическим процессом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Операторы следят за технологическим процессом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Операторы следят за технологическим процессом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник завода по производству комбинированного корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Гранулы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Гранулы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работники завода по производству комбинированного корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник завода по производству комбинированного корма
Александр Погожев © ИА REGNUM
Линия производства кормов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Светлоградский комбикормовый завод
Александр Погожев © ИА REGNUM