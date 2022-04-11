София, 11 апреля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии объявило о намерении выпустить ценные бумаги внутреннего и внешнего займа на общую сумму в 500 миллионов левов ($270 млн). Об этом 11 апреля пишет софийская газета «Факты».

Andrey Рукодельница. Бургас, Болгария

Предполагается, что вырученные средства пойдут на обеспечение новой программы правительства Болгарии по повышению пенсий и заработной платы, а также инвестиции в строительство дорог и модернизацию аэропортов по всей стране.

Часть указанных денег будет использована на погашение процентов по государственному долгу. Срок погашения соответствующего займа запланирован на 2025 год. Ранее болгарский минфин отклонил проект выпуска подобных облигаций на десятилетний период.