Москва, , 18:52 — REGNUM Морской порт Мариуполя полностью перешел под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 апреля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако на данный момент идет проверка прилегающей в порту территории, где могли попрятаться украинские неонацисты.

«Морской порт под нашим контролем, но идет операция по зачистке территории, потому что нужно найти всех, кто мог спрятаться. К тому же нужно разминировать порт. Теперь «Азовсталь» заблокирована полностью. Остаётся только промплощадка «Азовстали», где они забаррикадировались», — сказал Басурин.

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