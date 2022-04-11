Москва, , 18:52 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель дважды заявил, что конфликт на Украине должен быть завершён военным, а не дипломатическим путём. После этого он призвал страны ЕС срочно дать Киеву оружие.

Дмитрий Орлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

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«Заявление Жозепа Борреля о том, что Украина должна одержать победу на поле боя, означает, что европейская бюрократия не считает значимым масштаб возможных потерь ВСУ. Кроме того, субъектность Украины ограничивается: урегулирование с помощью мирных переговоров с Россией в большей степени отвечало бы ее интересам», — рассказал в связи с этим корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов.