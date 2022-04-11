Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Американский техногигант Apple запустил производство смартфона iPhone 13 в Индию с целью снижения зависимости от китайской цепочки поставок, сообщает 11 апреля Reuters.

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Производство налажено на местном заводе тайваньского контрактного производителя Apple Foxconn в южном штате Тамилнад.

В последние время Apple начала переносить часть производства iPhone из Китая на другие рынки, включая Индию. Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Там же американская компания планирует собирать планшеты iPad.

Отметим, что такие страны, как Индия, Мексика и Вьетнам, в последнее время обращают на себя внимание контрактных производителей, поставляющих продукцию американским фирмам, которые в свою очередь пытаются уйти с заводов Китая.