Пловдив, Болгария, , 18:49 — REGNUM В результате спецоперации болгарского управления по борьбе с организованной преступностью в городе Пловдиве (юг Болгарии) был уничтожен один из крупнейших на Балканах канал контрабанды сигарет и других табачных изделий. Об этом 11 апреля сообщает БТВ.

Контрабандный табак Пресс-служба УФСБ России по городу СПб и ЛО

По предварительной информации, накануне болгарские правоохранители выследили два грузовика с нелегальным товаром из Турции и сумели определить место разгрузки контрабанды. Полицейская операция была проведена на городском складе Пловдива.

Детали акции не разглашаются. Согласно предварительным данным, общая стоимость конфискованного товара может составлять до $700 тысяч. Ведется следствие.

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