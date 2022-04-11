11 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

В Европе разворачивается истерия русофобии. Очевидцы говорят, что против русских начинается подлинная «охота на ведьм». На улицах городов стало опасно говорить по-русски. Русских студентов выгоняют с лекций. Российских граждан не пускают в кафе. В Польше бьют машины с российскими номерами. Оказалось, меньше месяца потребовалось Западу, чтобы забыть про демократию и либерализм, скатиться в расизм и снять с себя маску «дружбы с Россией».

Марат Крайнов, , 19:12 — REGNUM Долгие годы западные страны учили Россию, как надо жить по демократическим стандартам, без устали говорили про либеральные ценности, права частной собственности, неприкосновенность и ценность жизни. После начала российской спецоперации на Украине все эти ценности быстро оказались забыты.

Антанта. Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

Если вначале западные лидеры твердили, что не имеют ничего против народа России, а вводимые ими санкции и ограничения не коснутся простых россиян, то уже спустя пару дней искренняя русофобия прорвалась наружу почти во всех странах Евросоюза.

Первыми под неэкономические «санкции» попали российские спортсмены, с ними разрывали контракты, с ними решили не проводить игры зарубежные сборные. Затем неэкономические «санкции» вышли на уровень культуры. Российского дирижера Валерия Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, уволили звезду оперы, певицу Анну Нетребко. Дальше — больше. В Миланском университете отменили курс лекций о Достоевском. Наконец, дошло до абсурда: российским кошкам запретили участвовать в международных конкурсах, а европейским собакам — ездить на конкурсы в Россию.

Валерий Гергиев Официальное интернет-представительство президента России

Все это, впрочем, оказалось лишь вершиной айсберга. Самое серьезное происходит на бытовом уровне. В Европе развернулась подлинная русофобия.

В европейских продовольственных магазинах стали убирать произведенные в России и Белоруссии продукты, например… кедровые орехи. В польских ресторанах «пероги руске» (русские пироги) спешно переименовали в «украинские».

Начались гонения на людей. В нескольких университетах Чехии преподаватели отказались учить русских студентов. В Польше бьют машины с российскими номерами и грозятся «резать глотки» русским дальнобойщикам. Во многих странах Запада разбивают окна и двери русских магазинов. В Вашингтоне разгромили ресторан русской кухни Russia House.

Русских перестают пускать в кафе и магазины. В одном чешском кафе повесили объявление: «Пока ты не скажешь, что против Путина, зайти не сможешь».

В берлинской школе учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора — просто потому, что они русские. В школе Манчестера в Британии ученику младшего класса устроили допрос о его отношении к Владимиру Путину.

Нескольких русских в Европе уволили с работы по национальному признаку.

К сожалению, и это не самое безумное. В чешской поликлинике отказались обслуживать русских больных, несмотря ни на нормы морали, ни на клятву Гиппократа. В первые дни «санкционной истерии» Запад показал, что отказывается от своих недавних принципов «спорт вне политики», «культура вне политики». Сегодня дошла очередь до последних крайностей. Оказалось, и врачи подчиняются политическим веяниям.

Под угрозу попали даже дипломаты, которые обладают дипломатической неприкосновенностью и чью жизнь и здоровье должны гарантировать международные нормы права. Но только не для нынешней Европы.

В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства РФ. В Нидерландах на территорию российского консульского отдела бросили самодельное взрывное устройство, а военному атташе и трем старшим дипломатам прислали письма с белым порошком.

Российские СМИ публикуют немало откликов соотечественников, которые волей случая оказались в Европе. Они говорят про угрозы, драки. «Мы живем сейчас в Чехии. Имеем ПМЖ. К русским, а если точнее быть — к русскоговорящим, было всегда своеобразное отношение. Но это зачастую не выходило за пределы легкой словесной перепалки. А сейчас отношение к русским напоминает настоящий нацизм», — рассказала изданию «Блокнот Волгодонск» жительница города Анастасия. По её словам, ситуация похожа на «охоту на ведьм».

Подобными откликами заполнены соцсети. Русские граждане советуют друг другу не разговаривать по-русски в общественных местах, прятать машины с российскими номерами, даже стараться не выходить на улицы по вечерам. «Беспрецедентным уровнем русофобии» назвали ситуацию в МИД РФ.

«Происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сложилась совершенно дикая ситуация. Буквально за месяц запад скатился в нацизм и расизм.

«Это пример вопиющей дискриминации — сразу вспоминаются расовая сегрегация в США и разгул нацизма в Германии 30-х годов», — говорит член СПЧ Александр Брод.

Александр Брод Независимый общественный мониторинг (НОМ)

«Если в XX веке Европа болела антисемитизмом, то сейчас это русофобия. Все европейские ценности, о которых говорили и которые тиражировали на экспорт, сведены к нулю», — согласна с ним пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.

Как и во времена нацизма, русофобская истерия подогревается журналистами, не гнушаются русофобскими высказываниями высшие государственные деятели на Западе. Об этом говорят российские правозащитники, МИД. Член координационного совета по международному сотрудничеству Общественной палаты РФ Максим Григорьев вынужден признать, что обращения к западным коллегам по поводу русофобии оказались бесполезными:

«Понимаете, так или иначе такие явления инспирируются или поддерживаются правительствами западных государств».

Максим Григорьев Общественная палата Российской Федерации

Все вчерашние западные ценности: свободы и равенства, отстаивания интересов любого человека независимо от происхождения и веры — оказались забыты. Маски либерализма, демократии стремительно сброшены. И заодно сброшены маски недавнего добродушия.

Русофобская истерия такого поразительного размаха не могла возникнуть на пустом месте. Сейчас европейцы просто показали свое истинное отношение к нам, к своему «восточному соседу».

Столь искренняя, неприкрытая русофобия не появится на пустом месте, в один миг.

«Русофобия копилась», — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прорвалась ненависть, копившаяся много лет, после окончания Второй мировой войны, но не получавшая выхода», — написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Европейская русофобия наглядно показала, что нас на Западе не только не любят, но и никогда не любили, даже когда улыбались в глаза. За ширмой слов о партнерстве и братских отношениях скрывалась ненависть. Теперь западному притворству настал конец.

Поэтому нельзя говорить, что жаль испорченных отношений России и Запада. Эти отношения, как показывает ситуация, не были хорошими.

Мы для Европы были врагами и конкурентами, которых при удобном случае надо открыто ненавидеть. Этот случай для Европы настал.