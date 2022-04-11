Москва, , 18:44 — REGNUM Вероятнее всего, безработица в РФ будет расти постепенно и к концу 2022 года вырастет до 8-9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Безработица

«В отличие от ситуации 2020 года, когда во время пандемии произошел довольно резкий скачок безработицы (за четыре месяца показатель вырос на 2 п. п.), в этот раз аналогичного эффекта ожидать не стоит. Вероятнее всего, безработица будет расти постепенно, к концу 2022 года она может достигнуть 8–9%, но вряд ли поднимется выше, — сказал Ляшок. — Из-за того, что санкции вызывают значительные структурные изменения в экономике и на рынке труда, многим людям придется задуматься о смене специальности. Наиболее надежным является бюджетный сектор, где занятость весьма стабильная. Уязвимыми остаются работники тех предприятий, которые попали под влияние санкций: в первую очередь это затронуло машино- и авиастроение, перевозки, а также продажи, связанные с товарами западных фирм, которые приостановили свою деятельность на территории России».

Как подчеркнул эксперт, несмотря на то, что массовых увольнений нет и зарплату за время простоя работники этих предприятий получают, дальнейшие перспективы туманны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2022 году Россия столкнется с частичным оттоком трудовых мигрантов.