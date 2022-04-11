Москва, , 18:43 — REGNUM Украинских неонацистов, засевших в бомбоубежищах на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, будут уничтожать из огнеметов. Об этом 11 апреля заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Огонь .rigzone.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

По его словам, бойцы ДНР уже научились «выкуривать» украинских боевиков из бомбоубежищ на территории других заводов и промышленных зон в Мариуполе.

«Остаётся только промышленная площадка «Азовсталь», где они забаррикадировались. Но у нас есть опыт, как выковыривать их из бомбоубежищ. Это ручной огнемет», — сказал Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин заявил, что ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области