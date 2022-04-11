Бухарест, , 18:44 — REGNUM Румыния одной из первых стран Евросоюза поставила свою подпись под документом, предусматривающим активизацию широкой интеграции Молдавии в структуры ЕС. Об этом 11 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

По словам румынского президента Клауса Йоханниса, официальный Бухарест предпримет все усилия для того, чтобы в течение ближайших нескольких лет «Республика Молдова оказалась в числе полноправных членов Объединенной Европы». Предполагается, что в ближайшее время на эти цели из государственного бюджета Румынии будет выделено более $200 млн.

Напомним, 11 апреля в Люксембурге Молдавия официально получила анкету Европейской комиссии по заявке на членство Кишинева в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Румынию больше устраивает управляемая, нежели поглощённая Молдавия