Бухарест, 11 апреля 2022, 18:44 — REGNUM Румыния одной из первых стран Евросоюза поставила свою подпись под документом, предусматривающим активизацию широкой интеграции Молдавии в структуры ЕС. Об этом 11 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис
Клаус Йоханнис
Dan Mihai Pitea

По словам румынского президента Клауса Йоханниса, официальный Бухарест предпримет все усилия для того, чтобы в течение ближайших нескольких лет «Республика Молдова оказалась в числе полноправных членов Объединенной Европы». Предполагается, что в ближайшее время на эти цели из государственного бюджета Румынии будет выделено более $200 млн.

Напомним, 11 апреля в Люксембурге Молдавия официально получила анкету Европейской комиссии по заявке на членство Кишинева в ЕС.

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