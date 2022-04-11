Москва, , 18:38 — REGNUM Запад объявил дефолт не только резервным валютам, но и основе своего благосостояния, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Council.gov.ru

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«Убежден, Запад всем этим набором санкций/рестрикций объявил дефолт не только резервным валютам доллару и евро, всей финансовой системе, построенной на этих валютах, но и правовой системе Запада, всему западному правопорядку, отношениям собственности гарантиям инвестиций и так далее», — отметил Клишас в телеграм-канале.

По его убеждению, «дефолт объявлен всему тому, что и служило основой благосостояния и роста Запада».

«Пусть это и побочный, но очень неплохой результат спецоперации России на Украине, причем этот результат уже достигнут», — констатировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что Москва готова доказывать в судах, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам, если Запад попытается объявить дефолт.

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