Волноваха, Украина, 11 апреля 2022, 18:38 — REGNUM Теперь, когда пришли российские военные, в Волновахе находиться уже не страшно, рассказала учительница младших классов местной школы, передаёт 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Иностранные журналисты спросили педагога, правду ли говорят про российских военных, будто бы они проявляли насилие по отношению к мирным жителям, женщинам, на что учительница ответила:
Учительница рассказала, что с 25 февраля жила в школе в подвале, который она назвала «пятизвёздочным». В этом подвале были хорошие условия, жителям туда поставили солнечные батареи и там не было темно.
«Пережили страшные обстрелы, очень страшно было», — рассказывает педагог. Когда пришли российские военные, в школе сделали полевую кухню. О российских военных учительница вспоминает с теплотой:
В ответ на вопрос, были ли в городе украинские войска до прихода российских, учительница сказала:
Было много «прилётов», постоянно — вокруг школы:
Затем учительница попросила журналистов помочь вывезти из города семью: один её ученик приехал из Нидерландов, учится у неё в 1 классе.
«И вот их застала здесь война. Папа у них умер, и они с мамой переехали сюда. Они очень побоялись выехать на свою родину, — сказала учительница. — Но наверное, им надо как-то помочь».
Читайте ранее в этом сюжете: В освобождённой Волновахе возобновились занятия в школе