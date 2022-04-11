Волноваха, Украина, , 18:38 — REGNUM Теперь, когда пришли российские военные, в Волновахе находиться уже не страшно, рассказала учительница младших классов местной школы, передаёт 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

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Иностранные журналисты спросили педагога, правду ли говорят про российских военных, будто бы они проявляли насилие по отношению к мирным жителям, женщинам, на что учительница ответила:

«Я скажу то, что я видела, и то, что я знаю. О том, что я слышала, я не будут говорить».

Учительница рассказала, что с 25 февраля жила в школе в подвале, который она назвала «пятизвёздочным». В этом подвале были хорошие условия, жителям туда поставили солнечные батареи и там не было темно.

«Пережили страшные обстрелы, очень страшно было», — рассказывает педагог. Когда пришли российские военные, в школе сделали полевую кухню. О российских военных учительница вспоминает с теплотой:

«Очень хорошие ребята. Я с одной девушкой очень подружилась. Она мне дала карточку новой связи. Поэтому я бы ничего такого не сказала плохого о них».

В ответ на вопрос, были ли в городе украинские войска до прихода российских, учительница сказала:

«Нет, рядышком не было, но танки и пушки стреляли постоянно».

Было много «прилётов», постоянно — вокруг школы:

«Очень страшно было. Пережили такое. Вся школа дрожала. Очень страшно было, поэтому не хотелось бы, что это опять повторилось».

Затем учительница попросила журналистов помочь вывезти из города семью: один её ученик приехал из Нидерландов, учится у неё в 1 классе.

«И вот их застала здесь война. Папа у них умер, и они с мамой переехали сюда. Они очень побоялись выехать на свою родину, — сказала учительница. — Но наверное, им надо как-то помочь».

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