Москва, , 18:35 — REGNUM Опубликованы результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к уходу с нашего рынка иностранных компаний.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Равнодушны к этому факту, и не ожидают никаких перемен в своей жизни 68% граждан. Не будут жалеть и те, кто уверен в готовности отечественных производителей заменить продукцию ушедших компаний — 56% против 16% среди скептиков.

Уверены, что уход западных компаний никак не отразится на их жизни, 39% опрошенных. Считают, что скажется умеренно 23%, слабо — 21%. Только 12% думают, что ощутят нехватку западных брендов.

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Результаты последнего опроса ВЦИОМ не демонстрируют патриотический порыв, а отражают реальное положение дел, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.